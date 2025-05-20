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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Определились все соперники сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею

Следующий чемпионат мира по хоккею "сине-желтые" проведут во втором по престижности дивизионе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сборная Украины по хоккею

Сборная Украины по хоккею / © facebook.com/fhu.com.ua

Сборная Украины по хоккею узнала всех своих соперников на чемпионате мира-2026 в дивизионе ІА (второй по силе – прим.).

Случилось это по итогам матчей заключительного тура группового этапа ЧМ-2025 в элитном дивизионе.

Последними участниками ЧМ-2026 в дивизионе ІА стали Франция и Казахстан, которые вылетели из элитного дивизиона, заняв последние места в своих группах.

Кроме них, соперниками "сине-желтых" будут Япония, Польша (в этом году сохранили прописку в дивизионе IA, как и Украина), а также Литва, которая выиграла ЧМ-2025 в дивизионе IB (третий по престижности – прим.) и выборола повышение в классе.

Все участники ЧМ-2026 в дивизионе IA: Украина, Япония, Польша, Литва, Франция, Казахстан.

Напомним, этой весной сборная Украины заняла третье место на ЧМ-2025 по хоккею в дивизионе IA. "Сине-желтые" были близки к первому за 18 лет выходу в элиту, но в решающем последнем матче проиграли Японии.

В итоге украинцы (9 очков) не сумели повыситься в классе. В элитный дивизион вышли Великобритания (12 баллов) и Италия (10 пунктов), которые заняли первое и второе места соответственно в итоговой турнирной таблице.

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