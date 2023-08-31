Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2023/24: состав корзин перед жеребьевкой

Жеребьевка состоится 31 августа, начало – в 19:00 по киевскому времени.

После ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов стали известны все клубы, которые сыграют в групповом этапе турнира сезона-2023/24.

Единственным представителем Украины на этой стадии станет донецкий "Шахтер", который в статусе чемпиона УПЛ получил прямую путевку в групповой этап самого престижного еврокубка. "Горняки" будут посеяны из третьей корзины.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 31 августа, в Монако. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Согласно регламенту жеребьевки, команды из одной страны не могут попасть в одну группу.

Все участники группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

Корзина 1: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Фейеноорд" (Нидерланды)

Корзина 2: "Реал" Мадрид (Испания), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Интер" (Италия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Порту" (Португалия)

Корзина 3: "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Брага" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания).

Корзина 4: "Ньюкасл" (Англия), "Унион" (Германия), "Ланс" (Франция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Селтик" (Шотландия), "Антверпен" (Бельгия).

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