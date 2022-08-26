Определились все участники и корзины группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций: кто возможные соперники "Динамо" и "Днепра-1"

Стало известно, с кем может встретиться киевское "Динамо" в основном раунде Лиги Европы сезона-2022/23, а также "Днепр-1" в Лиге конференций.

Так, после завершения всех ответных матчей плей-офф раунда второго и третьего по престижности клубных турниров Европы, определились все участники групповой стадии этих соревнований.

Единственным представителем Украины в этом сезоне на групповой стадии Лиги Европы будет киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу не сумели преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, уступив португальской "Бенфике" в раунде плей-офф.

Благодаря своему достаточно высокому рейтингу "бело-синие" оказались в первой корзине при жеребьевке групповой стадии Лиги Европы, поэтому пока что избежат противостояний с сильнейшими командами этого турнира, однако сложно будет и без этого.

Все корзины посева во время жеребьевки групповой стадии Лиги Европы:

Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Арсенал (Англия), Лацио (Италия), Брага (Португалия), Динамо Киев (Украина) , Црвена Звезда (Сербия), Олимпиакос (Греция)

Корзина 2: Ренн (Франция), Реал Сосьедад (Испания), Монако (Франция), ПСВ (Нидерланды), Карабах (Азербайджан), Мальме (Швеция), Лудогорец (Болгария), Фейеноорд (Нидерланды)

Корзина 3: Шериф (Молдова), Бетис (Испания), Митьюлланд (Дания), Буде-Глимт (Норвегия), Унион Берлин (Германия), Фрайбург (Германия), Фенербахче (Турция), Нант (Франция)

Корзина 4: ХИК (Финляндия), Штурм (Австрия), АЭК (Кипр), Омония (Кипр), Унион (Бельгия), Трабзонспор (Турция), Цюрих (Швейцария), Ференцварош (Венгрия)

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится в пятницу, 26 августа. Начало - в 14:00 по киевскому времени.

В свою очередь, "Днепр-1" проведет нынешний еврокубковый сезон в группе Лиги конференций. Накануне команда Александра Кучера уступила кипрскому АЕКу из Ларнаки в плей-офф раунде отбора Лиги Европы и вылетела в Лигу конференций.

Украинский клуб-дебютант еврокубков имеет минимальный рейтинг для команд из украинской ассоциации, а потому попал в последнюю, четвертую корзину для жеребьевки группового этапа Лиги конференций.

Все корзины посева во время жеребьевки групповой стадии Лиги конференций:

Корзина 1: Вильярреал (Испания), Базель (Швейцария), Славия Прага (Чехия), АЗ Алкмаар (Нидерланды, Гент (Бельгия), Истанбул Башакшехир (Турция), Партизан (Сербия), Вест Хэм (Англия)

Корзина 2: Стяуа (Румыния), Фиорентина (Италия), ЧФР Клуж (Румыния), Мольде (Норвегия), Кельн (Германия), Хапоэль Беер-Шева (Израиль), Слован Братислава (Словакия), Аполлон (Кипр)

Корзина 3: Жальгирис (Литва), Аустрия Вена (Австрия), Андерлехт (Бельгия), Хартс (Шотландия), Шэмрок Роверс (Ирландия), Сивасспор (Турция), Вадуц (Лихтенштейн), Ницца (Франция)

Корзина 4: Днепр-1 (Украина), Лех Познань (Польша), Словацко (Чехия), Силькеборг (Дания), Юргорден (Швеция), Пюник (Армения), Балкани (Косово), РФШ (Латвия)

Жеребьевка группового раунда Лиги конференций запланирована на пятницу, 26 августа. Начало - в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, накануне прошла жеребьевка группового этапа Лига чемпионов. Своих соперников в главном евротурнире узнал и донецкий "Шахтер".

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