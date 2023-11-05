Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023: когда и где состоится турнир

Победитель Кубка Либертадорес "Флуминенсе" выборол последнюю путевку на КЧМ.
Стали известны все семь команд, которые примут участие в Клубном чемпионате мира 2023 года.
Последнюю путевку на турнир завоевал бразильский "Флуминенсе", который накануне в финале Кубка Либертадорес по итогам экстра-таймов одолел аргентинский "Бока Хуниорс" (2:1).
Участники Клубного чемпионата мира-2023
"Манчестер Сити" (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА
"Флуминенсе" (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес
"Урава Ред Даймондс" (Япония) – победитель азиатской Лиги чемпионов
"Леон" (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
"Аль-Ахли" (Египет) – победитель африканской Лиги чемпионов
"Окленд Сити" (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК
"Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия) – чемпион Саудовской Аравии (хозяин турнира)
Клубный чемпионат мира-2023 состоится с 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). "Манчестер Сити" и "Флуминенсе" начнут свой путь на турнире сразу с полуфиналов.
Напомним, действующим победителем КЧМ является мадридский "Реал", который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл саудовский "Аль-Хиляль" (5:3). Тогда ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин. Он стал первым украинцем, сыгравшим на Клубном чемпионате мира и первым в истории Украины обладателем этого трофея.
"Королевский клуб" является рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира. Мадридский гранд выигрывал этот турнир пять раз.
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