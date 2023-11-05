Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023: когда и где состоится турнир

Стали известны все семь команд, которые примут участие в Клубном чемпионате мира 2023 года.

Последнюю путевку на турнир завоевал бразильский "Флуминенсе", который накануне в финале Кубка Либертадорес по итогам экстра-таймов одолел аргентинский "Бока Хуниорс" (2:1).

Участники Клубного чемпионата мира-2023

"Манчестер Сити" (Англия) – победитель Лиги чемпионов УЕФА

"Флуминенсе" (Бразилия) – победитель Кубка Либертадорес

"Урава Ред Даймондс" (Япония) – победитель азиатской Лиги чемпионов

"Леон" (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

"Аль-Ахли" (Египет) – победитель африканской Лиги чемпионов

"Окленд Сити" (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК

"Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия) – чемпион Саудовской Аравии (хозяин турнира)

Клубный чемпионат мира-2023 состоится с 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). "Манчестер Сити" и "Флуминенсе" начнут свой путь на турнире сразу с полуфиналов.

Напомним, действующим победителем КЧМ является мадридский "Реал", который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл саудовский "Аль-Хиляль" (5:3). Тогда ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин. Он стал первым украинцем, сыгравшим на Клубном чемпионате мира и первым в истории Украины обладателем этого трофея.

"Королевский клуб" является рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира. Мадридский гранд выигрывал этот турнир пять раз.

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