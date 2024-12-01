Определились все участники Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Турнир состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира-2025 по футболу, который будет проведен в новом формате.

Последнюю путевку на турнир завоевал бразильский "Ботафого", который накануне стал победителем Кубка Либертадорес, обыграв в финале "Атлетико Минейро" со счетом 3:1.

В расширенном Клубном чемпионате мира примут участие 32 клуба из шести футбольных конфедераций, которые будут поделены на 8 групп по 4 команды. Жеребьевка состоится 5 декабря 2024 года в Майами.

Все участники Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Европа: "Реал", "Атлетико" (оба – Испания), "Челси", "Манчестер Сити" (оба – Англия), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (оба – Германия), ПСЖ (Франция), "Интер" "Ювентус" (оба – Италия), "Порту", "Бенфика" (оба – Португалия), "Зальцбург" (Австрия)

Южная Америка: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе", "Ботафаго" (все – Бразилия), "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс" (оба – Аргентина)

Северная и Центральная Америка: "Монтеррей", "Леон", "Пачука" (все – Мексика), "Сиэтл Саундерз", "Интер Майами" (оба – США)

Африка: "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)

Азия: "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Урава Ред Даймондз" (Япония), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Ульсан Хенде" (Республика Корея)

Океания: "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Финал Клубного чемпионата мира-2025 состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

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