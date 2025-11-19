Определились все участники межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сборная Ямайки / © Associated Press

Реклама

После завершения квалификационных матчей чемпионата-мира 2026 в зоне Северной и Центральной Америки определились все участники межконтинентального плей-офф за право выступить на грядущем Мундиале.

В межконтинентальном плей-офф примут участие шесть сборных, которые не смогли завоевать прямые путевки через отборочные турниры на своих континентах. Это Ирак, ДР Конго, Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония.

Список участников межконтинентального плей-оффа:

Реклама

Ирак – победитель плей-офф азиатской квалификации

ДР Конго – победитель плей-офф африканской квалификации

Ямайка – первая лучшая команда, занявшая второе место в группе третьего раунда квалификации Северной и Центральной Америки

Суринам – вторая лучшая команда, занявшая второе место в группе третьего раунда квалификации Северной и Центральной Америки.

Боливия – седьмая команда в квалификации Южной Америки

Новая Каледония – команда, проигравшая в третьем раунде квалификации Океании

Шесть участников межконтинентального плей-офф будут разделены на две сетки: сеяные стартуют сразу с финала, несеяные – с полуфинала.

Ирак и ДР Конго благодаря высшим местам в рейтинге ФИФА получат статус сеяных и автоматически попадут в финал межконтинентального плей-офф. Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония – несеяные, поэтому будут стартовать с полуфинала.

Жеребьевка межконтинентального плей-офф состоится 20 ноября, а матчи запланированы на март 2026 года в двух городах Мексики: Гвадалахаре и Монтеррее.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.