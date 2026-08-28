Определились все участники основного этапа Лиги Европы и Лиги конференций: корзины для жребия

Лига Европы / © Associated Press

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После завершения матчей квалификации Лиги Европы и Лиги конференций сезона 2026/27 стали известны все участники основного раунда турниров и их распределение по корзинам.

Перед жеребьевкой основного этапа Лиги Европы 36 участников были распределены на 4 корзины по 9 команд в соответствии с клубным рейтингом. Каждый клуб получит по два соперника из каждой корзины и проведет 8 матчей в основном раунде — четыре поединка дома и столько же на выезде.

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Перед жеребьевкой основного раунда Лиги конференций 36 участников были распределены на 6 корзин по 6 команд в соответствии с клубным рейтингом. Каждый клуб получит по одному сопернику из каждой корзины и проведет 6 матчей в основном этапе — три поединка дома и столько же на выезде.

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Корзины для жеребьевки основной стадии Лиги Европы

Корзина 1. "Байер" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Ювентус" (Италия), "Милан" (Италия), "Лион" (Франция), "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Олимпиакос" (Греция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Марсель" (Франция)

Корзина 2. "Ференцварош" (Венгрия), "Виктория" Пльзень (Чехия), "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Спарта" Прага (Чехия), "Ренн" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия)

Корзина 3. "Штурм" (Австрия), "Лех" (Польша), "Кристал Пэлас" (Англия), "Борнмут" (Англия), "Сандерленд" (Англия), "Целье" (Словения), "Ягеллония" (Польша), "Омония" (Кипр), "Сельта" (Испания)

Корзина 4. "Хоффенхайм" (Германия), "Бешикташ" (Турция), "Торренсе" (Португалия), "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль), "НЭК Неймеген" (Нидерланды), ОФИ (Греция), "Лиллестрем" (Норвегия), "Левски" (Болгария), "Арарат-Армения" (Армения)

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Корзины для жеребьевки основной стадии Лиги конференций

Корзина 1. "Аталанта" (Италия), "Брага" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Фрайбург" (Германия), "Монако" (Франция), "Копенгаген" (Дания)

Корзина 2. "Митьюлланд" (Дания), "Црвена Звезда" (Сербия), "Гент" (Бельгия), "Панатинаикос" (Греция), "Пафос" (Кипр), "Брайтон" (Англия)

Корзина 3. "Лугано" (Швейцария), "Хетафе" (Испания), КуПС (Финляндия), "Твенте" (Нидерланды), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), "Борац" Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Корзина 4. "Сент-Трюйден" (Бельгия), "Бранн" (Норвегия), "Хартс" (Шотландия), "Кайрат" (Казахстан), "Трабзонспор" (Турция), "Университатя Крайова" (Румыния)

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Корзина 5. "Рига" (Латвия), "Хайдук" (Хорватия), "Яблонец" (Чехия), "Нордшелланд" (Дания), "Орхус" (Дания), "Интер Эскальдес" (Андорра)

Корзина 6. "Тун" (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), "Кауно" Жальгирис (Литва), "Мьельбю" (Швеция), "Иберия 1999" (Грузия), "Эгнатия" (Албания)

Жеребьевка основного раунда Лиги Европы и Лиги конференций состоится в Монако в пятницу, 28 августа, в 14:00 и 14:30 по киевскому времени соответственно.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал соперников в основном раунде Лиги чемпионов.

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