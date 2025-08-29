ТСН в социальных сетях

Определились все участники основной стадии Лиги конференций: потенциальные соперники "Динамо" и "Шахтера"

Жеребьевка состоится 29 августа, в 14:00 по киевскому времени.

"Шахтер" и "Динамо" узнают соперников в основном раунде Лиги конференций

"Шахтер" и "Динамо" узнают соперников в основном раунде Лиги конференций / © ФК Динамо Киев

Стали известны все участники основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26.

В основной стадии третьего по престижности евротурнира сыграют 36 клубов, среди которых два представителя Украины – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" .

"Бело-синие" попали в основную стадию Лиги конференций после того, как в раунде плей-офф отбора Лиги Европы по сумме двух матчей уступили израильскому "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0).

"Горняки" выбороли право выступить в основном этапе Лиги конференций благодаря победе над швейцарским "Серветтом" (1:1, 2:1 по итогам экстра-таймов) в раунде плей-офф отбора этого турнира.

Жеребьевка основного раунда Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа, в 14:00 по киевскому времени.

Перед жребием все команды были разделены на шесть корзин, согласно рейтингу УЕФА. "Шахтер" оказался в первой корзине, "Динамо" – во второй. Каждый клуб получит по одному сопернику из каждой корзины.

В основном раунде Лиги конференций каждый участник сыграет против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

"Динамо" и "Шахтер" не могут сыграть между собой в основном этапе Лиги конференций, поскольку УЕФА разводит клубы из одной страны.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Все участники основной стадии Лиги конференций

Первая корзина

  • Фиорентина (Италия)

  • АЗ Алкмар (Нидерланды)

  • Шахтер (Украина)

  • Слован (Словакия)

  • Рапид (Австрия)

  • Легия (Польша)

Вторая корзина

  • Спарта (Чехия)

  • Динамо Киев (Украина)

  • Кристал Пэлас (Англия)

  • Лех Познань (Польша)

  • Райо Вальекано (Испания)

  • Шэмрок Роверс (Ирландия)

Третья корзина

  • Омония (Кипр)

  • Майнц (Германия)

  • Страсбург (Франция)

  • Ягеллония (Польша)

  • Целье (Словения)

  • Риека (Хорватия)

Четвертая корзина

  • Зрински (Босния и Герцеговина)

  • Линколь Ред Импс (Гибралтар)

  • КуПС (Финляндия)

  • АЕК Афины (Греция)

  • Абердин (Шотландия)

  • Дрита (Косово)

Пятая корзина

  • Брейдаблик (Исландия)

  • Сигма (Чехия)

  • Самсунспор (Турция)

  • Ракув (Польша)

  • АЕК Ларнака (Кипр)

  • Шкендия (Северная Македония)

Шестая корзина

  • Хеккен (Швеция)

  • Лозанна (Швейцария)

  • Университатя (Румыния)

  • Хамрун Спартанс (Мальта)

  • Ноа (Армения)

  • Шелбурн (Ирландия)

Календарь туров основной стадии Лиги конференций

1-й тур: 2 октября 2025 года

2-й тур: 23 октября 2025 года

3-й тур: 6 ноября 2025 года

4-й тур: 27 ноября 2025 года

5-й тур: 11 декабря 2025 года

6-й тур: 18 декабря 2025 года

Календарь плей-офф Лиги конференций

Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 27 мая 2026 года (Лейпциг, Германия)

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).

