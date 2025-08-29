Определились все участники основной стадии Лиги конференций: потенциальные соперники "Динамо" и "Шахтера"

"Шахтер" и "Динамо" узнают соперников в основном раунде Лиги конференций / © ФК Динамо Киев

Стали известны все участники основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26.

В основной стадии третьего по престижности евротурнира сыграют 36 клубов, среди которых два представителя Украины – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" .

"Бело-синие" попали в основную стадию Лиги конференций после того, как в раунде плей-офф отбора Лиги Европы по сумме двух матчей уступили израильскому "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0).

"Горняки" выбороли право выступить в основном этапе Лиги конференций благодаря победе над швейцарским "Серветтом" (1:1, 2:1 по итогам экстра-таймов) в раунде плей-офф отбора этого турнира.

Жеребьевка основного раунда Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа, в 14:00 по киевскому времени.

Перед жребием все команды были разделены на шесть корзин, согласно рейтингу УЕФА. "Шахтер" оказался в первой корзине, "Динамо" – во второй. Каждый клуб получит по одному сопернику из каждой корзины.

В основном раунде Лиги конференций каждый участник сыграет против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

"Динамо" и "Шахтер" не могут сыграть между собой в основном этапе Лиги конференций, поскольку УЕФА разводит клубы из одной страны.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Все участники основной стадии Лиги конференций

Первая корзина

Фиорентина (Италия)

АЗ Алкмар (Нидерланды)

Шахтер (Украина)

Слован (Словакия)

Рапид (Австрия)

Легия (Польша)

Вторая корзина

Спарта (Чехия)

Динамо Киев (Украина)

Кристал Пэлас (Англия)

Лех Познань (Польша)

Райо Вальекано (Испания)

Шэмрок Роверс (Ирландия)

Третья корзина

Омония (Кипр)

Майнц (Германия)

Страсбург (Франция)

Ягеллония (Польша)

Целье (Словения)

Риека (Хорватия)

Четвертая корзина

Зрински (Босния и Герцеговина)

Линколь Ред Импс (Гибралтар)

КуПС (Финляндия)

АЕК Афины (Греция)

Абердин (Шотландия)

Дрита (Косово)

Пятая корзина

Брейдаблик (Исландия)

Сигма (Чехия)

Самсунспор (Турция)

Ракув (Польша)

АЕК Ларнака (Кипр)

Шкендия (Северная Македония)

Шестая корзина

Хеккен (Швеция)

Лозанна (Швейцария)

Университатя (Румыния)

Хамрун Спартанс (Мальта)

Ноа (Армения)

Шелбурн (Ирландия)

Календарь туров основной стадии Лиги конференций

1-й тур: 2 октября 2025 года

2-й тур: 23 октября 2025 года

3-й тур: 6 ноября 2025 года

4-й тур: 27 ноября 2025 года

5-й тур: 11 декабря 2025 года

6-й тур: 18 декабря 2025 года

Календарь плей-офф Лиги конференций

Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 27 мая 2026 года (Лейпциг, Германия)

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).