Определились все участники плей-офф чемпионата мира-2024 по футзалу: пары 1/8 финала

Сборная Украины поборется за выход в четвертьфинал с Нидерландами.

В воскресенье, 22 сентября, завершился групповой этап чемпионата мира-2024 по футзалу, который проходит в Узбекистане.

По его итогам стали известны все сборные, которые продолжат борьбу в плей-офф. Среди них и национальная команда Украины, занявшая второе место в группе С позади Аргентины, но опередив Афганистан и Анголу.

В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые заняли третьи места в своих квартетах.

В 1/8 финала подопечные Александра Косенко посоревнуются с Нидерландами. Матч состоится во вторник, 24 сентября, в 18:00 по киевскому времени.

Также сформирована сетка турнира до финала. В случае успеха в матче с нидерландцами сборная Украины в четвертьфинале сыграет с победителем пары Испания – Венесуэла.

Далее "сине-желтых" в полуфинале потенциально может ждать поединок против Бразилии.

Все пары 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу

24 сентября

15:30. Бразилия – Коста-Рика

18:00. Нидерланды – Украина

25 сентября

15:30. Испания – Венесуэла

18:00. Парагвай – Афганистан

26 сентября

15:30. Иран – Марокко

18:00. Португалия – Казахстан

27 сентября

15:30. Таиланд – Франция

18:00. Аргентина – Хорватия

Четвертьфиналы ЧМ-2024 по футзалу

29 сентября

Бразилия / Коста-Рика – Иран / Марокко

Нидерланды / Украина – Испания / Венесуэла

30 сентября

Таиланд / Франция – Парагвай / Афганистан

Португалия / Казахстан – Аргентина / Хорватия

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

Читайте также:

Сборная Украины по футзалу обыграла Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира-2024 (видео)

Сборная Украины по футзалу уничтожила Анголу во втором матче на чемпионате мира-2024 (видео)

Сборная Украины по футзалу разгромно уступила Аргентине на старте чемпионата мира-2024