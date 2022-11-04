Определились все участники плей-офф Лиги Европы: кто потенциальны соперники "Шахтера" в 1/16 финала

"Горняки" попытаются пробиться в 1/8 финала турнира в стыковых матчах.

В четверг, 3 ноября, прошли матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. По их итогам стали известны все участники плей-офф турнира.

Команды-победители групп непосредственно вышли в 1/8 финала турнира. Клубы со вторых мест сыграют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги чемпионов.

Украину в следующем этапе турнира представит донецкий "Шахтер", завершивший групповой этап ЛЧ на третьем месте и не сумевший пробиться в плей-офф. "Горняки" сыграют в матчах 1/16 финала турнира.

Команды, вышедшие из первого места Лиги Европы: "Арсенал" (Англия), "Фенербачхе" (Турция), "Бетис" (Испания), "Сент-Жилуаз" (Бельгия), "Фрайбург" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Фейеноорд" (Нидерланды).

Со второго места Лиги Европы: ПСВ (Нидерланды), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Митьюллан" (Дания), "Нант" (Франция), "Ренн" (Франция), "Монако" (Франция), "Рома" (Италия), "Унион" (Германия).

Из Лиги чемпионов: "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия), "Барселона" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина), "Севилья" ( Испания), "Ювентус" (Италия).

Жеребьевку стыковых матчей Лиги Европы (1/16 финала) проведут 7 ноября, они будут сыграны 16 и 23 февраля следующего года;

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

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