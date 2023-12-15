Определились все участники плей-офф Лиги Европы – кто потенциальные соперники "Шахтера" в 1/16 финала

После матчей заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы стали известны все клубы, которые продолжат борьбу в турнире.

Победители своих групп Лиги Европы напрямую вышли в 1/8 финала второго по престижности еврокубка.

Команды, занявшие вторые места в квартетах Лиги Европы, поборются за путевки в 1/8 финала с клубами, которые финишировали третьими в своих группах Лиги чемпионов.

В плей-офф раунде Лиги Европы также сыграет донецкий "Шахтер", который после поражения от "Порту" в матче заключительного тура вылетел из Лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе.

Кроме чемпиона Украины, из Лиги чемпионы в Лигу Европы опустились "Бенфика" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Галатасарай" (Турция), "Ланс" (Франция), "Милан" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды) и "Янг Бойз" (Швейцария).

Так что потенциальными соперниками "горняков" являются обладатели вторых мест в группах Лиги Европы: "Фрайбург" (Германия), "Марсель" (Франция), "Спарта" Прага (Чехия), "Спортинг" (Португалия), "Тулуза" (Франция), "Ренн" (Франция), "Рома" (Италия) и "Карабах" (Азербайджан).

В 1/8 финала Лиги Европы уже вышли: "Вест Хэм" (Англия), "Брайтон" (Англия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" Прага (Чехия) и "Байер" (Германия).

Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы (1/16 финала) состоится в понедельник, 18 декабря. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

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