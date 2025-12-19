Определились все участники плей-офф Лиги конференций

"Шахтер" Донецк / © ФК Шахтер

По итогам основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26 определились команды, которые продолжат борьбу в плей-офф.

Восемь лучших команд в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций напрямую попали в 1/8 финала. Клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Украину в основном раунде третьего по престижности еврокубка представляли два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" .

"Динамо" (6 очков) финишировало на 27-м месте в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. Для выхода в плей-офф киевлянам не хватило одного очка.

"Шахтер" (13 очков) занял шестую строчку и завоевал прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций.

Лига конференций-2025/26

Сыграют в 1/8 финала: "Страсбург", "Ракув", АЕК Афины, "Спарта" Прага, "Райо Вальекано", "Шахтер", "Майнц", АЕК Ларнака.

Сыграют в стыковых матчах: "Лозанна", "Кристал Пэлас", "Лех" Познань, "Самсунспор", "Целье", "АЗ Алкмар", "Фиорентина", "Риека", "Ягеллония", "Омония", "Ноа", "Дрита", КуПС, "Шкендия", "Зриньски", "Сигма".

Жеребьевка стыковых матчей состоится 16 января 2026 года, а матчи – 19 и 26 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля, а поединки – на 12 и 19 марта.

Напомним, "Шахтер" уже узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций.