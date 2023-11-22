Определились все участники плей-офф отбора на Евро-2024: кто может стать соперником сборной Украины

В полуфинале плей-офф сборная Украины сыграет либо с Уэльсом, либо с Израилем, либо против Боснии и Герцеговины.

Подошел к своему завершению групповой этап квалификации на Евро-2024. По его итогам стали известны сборные, которые напрямую вышли в финальный турнир чемпионата Европы, а также команды, которые продолжат борьбу за попадание на континентальное первенство в плей-офф.

Среди 12 сборных, которые сыграют в плей-офф отбора на Евро-2024 благодаря своим выступлениям в Лиге наций-2022/23, оказались и сборная Украины. Команда Сергея Реброва заняла третье место в своей отборочной группе, пропустив вперед Англию с Италией, и не сумела напрямую выйти на ЧЕ.

Теперь "сине-желтым" для завоевания путевки на будущий чемпионат Европы необходимо победить двух соперников в плей-офф. Стыковые поединки будут проходить в формате одноматчевых противостояний. Эти игры запланированы на 21 марта (полуфинал плей-офф) и 26 марта (финал плей-офф) 2024 года.

Имена соперников сборная Украины узнает 23 ноября во время жеребьевки раунда плей-офф. Именно жеребьевка определит, украинцы будут соревноваться в плей-офф Пути А или Пути B.

В первом случае "сине-желтые" в полуфинале плей-офф сыграют с Уэльсом, а дальше в случае победы разыграют путевку на Евро с триумфатором пары Польша – Эстония.

Если же жребий отправит Украину в Путь B, то там первым соперником подопечных Реброва станет Израиль или команда Боснии и Герцеговины. В финале плей-офф украинцев может ожидать встреча с другой из этих команд, или Финляндией, или Исландией.

Сетка плей-офф отбора на Евро-2024

Путь А: Польша (1) – Эстония (4), Уэльс (2) – Финляндия/ Украина /Исландия (3)

Путь B: Израиль (1) – Украина /Исландия (4), Босния и Герцеговина (2) – Финляндия/ Украина (3)

Путь C: Грузия (1) – Люксембург (4), Греция (2) – Казахстан (3)

Напомним, жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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