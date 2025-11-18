- Дата публикации
Определились все возможные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2026 состоится 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.
Стало известно, с кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 по футболу.
Благодаря высокому рейтингу ФИФА команда Сергея Реброва во время жеребьевки будет в первой корзине, что позволит избежать матчей с самыми сильными соперниками, такими как Италия, Турция и Дания.
Согласно регламенту, в полуфинале плей-офф сборные из первой корзины будут играть с командами четвертой, а команды второй корзины – против сборных из третьей.
Так что сборная Украины в полуфинале плей-офф сыграет против команды из четвертой корзины: Швеции, Румынии, Северной Ирландии или Северной Македонии.
С кем именно придется встретиться "сине-желтым" будет определено во время жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2026, которая состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.
Если сборная Украины выйдет в финал плей-офф, то сразится за путевку на Мундиаль против одного из победителей полуфиналов между командами из второй и третьей корзины.
Состав участников плей-офф отбора к ЧМ-2026
Корзина 1: Украина, Италия, Турция, Дания
Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия
Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
Корзина 4: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия
Противостояния плей-офф отбора на ЧМ-2026 будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Игры состоятся 26 и 31 марта 2026 года.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Напомним, два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.