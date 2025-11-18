Определились все возможные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Стало известно, с кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 по футболу.

Благодаря высокому рейтингу ФИФА команда Сергея Реброва во время жеребьевки будет в первой корзине, что позволит избежать матчей с самыми сильными соперниками, такими как Италия, Турция и Дания.

Согласно регламенту, в полуфинале плей-офф сборные из первой корзины будут играть с командами четвертой, а команды второй корзины – против сборных из третьей.

Так что сборная Украины в полуфинале плей-офф сыграет против команды из четвертой корзины: Швеции, Румынии, Северной Ирландии или Северной Македонии.

С кем именно придется встретиться "сине-желтым" будет определено во время жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2026, которая состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Если сборная Украины выйдет в финал плей-офф, то сразится за путевку на Мундиаль против одного из победителей полуфиналов между командами из второй и третьей корзины.

Состав участников плей-офф отбора к ЧМ-2026

Корзина 1: Украина, Италия, Турция, Дания

Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

Корзина 4: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия

Противостояния плей-офф отбора на ЧМ-2026 будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Игры состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.