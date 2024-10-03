Определились второй финалист ЧМ-2024 по футзалу и соперник сборной Украины в матче за "бронзу"

Сборная Аргентины победила национальную команду Франции во втором полуфинале чемпионата мира-2024 по футзалу. Матч в Ташкенте (Узбекистан) завершился со счетом 3:2 .

На третьей минуте матчи аргентинцев вперед вывел Аррьета, реализовав пенальти. Однако на шестой минуте французы ответили голом Менендеса.

Через две минуты "альбиселесте" снова повели в счете – отличился Клаудиньо. На перерыв Аргентина отправилась при минимальном преимуществе в счете.

В начале второго тайма Франция во второй раз в этом поединке отыгралась – на 25-й минуте точный удар нанес Туре.

На 37-й минуте аргентинцы забили третий мяч – Аррьета реализовал пенальти, назначенный арбитром за шестой фол французов.

В финале ЧМ-2024 по футзалу Аргентина сразится с Бразилией, которая в первом полуфинале обыграла Украину (3:2). Матч за "золото" состоится в воскресенье, 6 октября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

В тот же день Украина проведет матч за "бронзу" против Франции. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины во второй раз в истории и впервые за 28 лет дошла до полуфинала чемпионата мира по футзалу. Впервые подобное произошло на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году, где она заняла четвертое место.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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