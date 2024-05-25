Определились вылетевшие из УПЛ клубы и участники переходных матчей за прописку в элите

По итогам матчей заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) стало известно, какие команды вылетели из элитного дивизиона, а кто будет играть в переходных поединках за сохранение места / повышение в классе.

Так, "Минай" (25 очков) и "Металлист 1925" (23 балла) финишировали на двух последних местах в УПЛ и проведут следующий сезон в Первой лиге.

"Верес" (28 очков) и "Оболонь" (26 пунктов) заняли 13-ю и 14-ю позицию соответственно, а следовательно примут участие в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе.

В плей-офф за прописку в УПЛ на следующий сезон "Верес" сразится с "Эпицентром", занявшим четвертое место в Первой лиге. А "Оболонь" встретится с "Левым Берегом", который стал третьим в Первой лиге.

Напомним, прямые путевки в УПЛ на сезон-2024/25 завоевали "Карпаты" и "Ингулец".

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