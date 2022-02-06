Определилось, кто из девушек будет бежать от Украины в индивидуальной гонке по биатлону на ОИ-2022

Определилось, кто из девушек будет бежать от Украины в индивидуальной гонке по биатлону на ОИ-2022

"Сине-желтые" будут представлены тремя спортсменками.

Стало известно, кто выступит от Украины в индивидуальной гонке по биатлону среди девушек на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, по информации официального сайта соревнований, от "сине-желтых" на старт должны выйти: Ирина Петренко ( 21 стартовый номер) , Юлия Джима ( 32 ), Валентина Семеренко (62) и Дарья Блашко ( 79 ).

Впрочем, последняя эту гонка пропустит, ведь сдала два положительных теста на коронавирус, передает Biathlon.com.ua. В то же время 26-летняя биатлонистка чувствует себя хорошо, а для выхода из изоляции ей необходимо сдать два отрицательных теста в течение 24 часов.

Индивидуальная гонка у девушек начнется в понедельник, 7 февраля, в 11 по киевскому времени.

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