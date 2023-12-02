Определилось расписание матчей сборной Украины на Евро-2024 в случае выхода в финальный турнир

"Сине-желтые" могут начать групповой этап поединком против Румынии, а завершить игрой с Бельгией.

После жеребьевки финального турнира Евро-2024 стал известен календарь матчей группового раунда континентального первенства.

В том числе расписание своих поединков на чемпионате Европы узнала и сборная Украины, которая также получила потенциальных соперников в финальном турнире Евро-2024.

Команда Сергея Реброва, как возможный победитель плей-офф отбора Пути В, была посеяна из последней четвертой корзины и попала в группу E, где может сыграть против Бельгии, Словакии и Румынии.

Если сборная Украины сможет преодолеть плей-офф квалификации, то в первом туре Евро-2024 сыграет против Румынии 17 июня на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Во втором туре "сине-желтые" 21 июня могут встретиться со Словакией на "Меркур Шпиль-Арене" в Дюссельдорфе.

Заключительный матч группового этапа украинцы имеют шансы провести 26 июня против Бельгии на "Мерседес-Бенц Арене" в Штутгарте.

Потенциальное расписание матчей сборной Украины на Евро-2024

17 июня 2024 года: Румыния – Украина* (Мюнхен)

21 июня 2024 года: Словакия – Украина* (Дюссельдорф)

26 июня 2024 года: Украина* – Бельгия (Штутгарт)

Напомним, сборная Украины не сумела напрямую пробиться на чемпионат Европы, заняв третье место в своей отборочной группе. "Сине-желтые" пропустили на турнир Англию и Италию, а сами теперь сразятся в плей-офф за право выступить в финальной части ЧЕ.

В полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 подопечные Реброва встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Этот матч состоится 21 марта на поле соперника нашей сборной.

Если украинцы победят боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта разыграют путевку на чемпионат Европы с победителем другого полуфинала Пути В Израиль – Исландия. В этом поединке команда Реброва будет номинальным хозяином.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на Евро-2024.

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