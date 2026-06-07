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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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235
Время на прочтение
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Определился чемпион Roland Garros-2026

Александр Зверев выиграл первый титул Grand Slam в карьере.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александер Зверев

Александер Зверев / © Associated Press

Немецкий теннисист Александер Зверев (№3 ATP) стал чемпионом Roland Garros-2026 в мужском одиночном разряде.

В финале грунтового мэйджора 29-летний немец обыграл 24-летнего итальянца Флавио Коболли (№14 ATP) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.

Зверев впервые в карьере выиграл титул Grand Slam. Три предыдущих финала мэйджоров он проиграл — на US Open-2020, Roland Garros-2024 и Australian Open-2025.

Коболли впервые в карьере дошел до финала на уровне Grand Slam.

Ранее сообщалось, что определилась чемпионка Roland Garros-2026.

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Дата публикации
Количество просмотров
235
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