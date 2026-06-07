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Определился чемпион Roland Garros-2026
Александр Зверев выиграл первый титул Grand Slam в карьере.
Немецкий теннисист Александер Зверев (№3 ATP) стал чемпионом Roland Garros-2026 в мужском одиночном разряде.
В финале грунтового мэйджора 29-летний немец обыграл 24-летнего итальянца Флавио Коболли (№14 ATP) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.
Зверев впервые в карьере выиграл титул Grand Slam. Три предыдущих финала мэйджоров он проиграл — на US Open-2020, Roland Garros-2024 и Australian Open-2025.
Коболли впервые в карьере дошел до финала на уровне Grand Slam.
Ранее сообщалось, что определилась чемпионка Roland Garros-2026.
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