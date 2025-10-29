ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Определился еще один четвертьфиналист Кубка Украины по футболу

"Ингулец" минимально обыграл "Викторию".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ингулец"

"Ингулец" / © ФК Ингулец

"Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области вышел в четвертьфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В 1/8 финала подопечные Василия Кобинана выезде минимально обыграли сумскую "Викторию" со счетом 1:0.

Автором единственного и победного гола "Ингульца" в этом матче на 51-й минуте стал Андрей Меленчук.

В первом тайме, на 15-й минуте, "Виктория" не реализовала пенальти – Руслан Паламар пробил выше ворот.

Полное видео матча "Виктория" – "Ингулец"

"Ингулец" – четвертый клуб, который завоевал путевку в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Кубка Украины. Ранее в 1/4 финала турнира вышли "Чернигов", черновицкая "Буковина" и киевский "Локомотив".

Остальные четвертьфиналисты определятся по итогам матчей, которые состоятся 29 и 30 октября.

Главное внимание будет приковано к поединку между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" – всеукраинское футбольное дерби запланировано на среду, 29 октября, начало – в 18:00.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie