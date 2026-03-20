- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Определился обладатель Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону-2025/26
Победу в общем зачете Кубка мира по биатлону досрочно одержал француз Эрик Перро.
Французский биатлонист Эрик Перро стал обладателем Большого хрустального глобуса сезона Кубка мира по биатлону-2025/26.
Произошло это по результатам спринта на заключительном этапе в норвежском Холменколлене.
Перро финишировал третьим в спринте, но этого ему хватило, чтобы досрочно завоевать награду. За две гонки до конца сезона Эрик стал недостижимым в общем зачете Кубка мира для своего ближайшего преследователя — шведа Себастьяна Самуэльссона.
24-летний Перро выиграл первый Большой хрустальный глобус в карьере.
Ранее сообщалось, что определилась обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону-2025/26. Награду досрочно завоевала француженка Лу Жанмонно.