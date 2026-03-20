Определился обладатель Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону-2025/26

Эрик Перро / © Associated Press

Французский биатлонист Эрик Перро стал обладателем Большого хрустального глобуса сезона Кубка мира по биатлону-2025/26.

Произошло это по результатам спринта на заключительном этапе в норвежском Холменколлене.

Перро финишировал третьим в спринте, но этого ему хватило, чтобы досрочно завоевать награду. За две гонки до конца сезона Эрик стал недостижимым в общем зачете Кубка мира для своего ближайшего преследователя — шведа Себастьяна Самуэльссона.

24-летний Перро выиграл первый Большой хрустальный глобус в карьере.

Ранее сообщалось, что определилась обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону-2025/26. Награду досрочно завоевала француженка Лу Жанмонно.