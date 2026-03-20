ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Определился обладатель Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону-2025/26

Победу в общем зачете Кубка мира по биатлону досрочно одержал француз Эрик Перро.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Эрик Перро

Эрик Перро / © Associated Press

Французский биатлонист Эрик Перро стал обладателем Большого хрустального глобуса сезона Кубка мира по биатлону-2025/26.

Произошло это по результатам спринта на заключительном этапе в норвежском Холменколлене.

Перро финишировал третьим в спринте, но этого ему хватило, чтобы досрочно завоевать награду. За две гонки до конца сезона Эрик стал недостижимым в общем зачете Кубка мира для своего ближайшего преследователя — шведа Себастьяна Самуэльссона.

24-летний Перро выиграл первый Большой хрустальный глобус в карьере.

Ранее сообщалось, что определилась обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону-2025/26. Награду досрочно завоевала француженка Лу Жанмонно.

Дата публикации
Количество просмотров
82
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie