Определился обладатель Суперкубка Германии по футболу-2025 (видео)

"Штутгарт" – "Бавария" / © ФК Бавария

"Бавария" обыграла "Штутгарт" в матче за Суперкубок Германии-2025. Поединок на стадионе в Штутгарте завершился со счетом 1:2 .

Мюнхенцы открыли счет на 18-й минуте благодаря голу Гарри Кейна.

На 77-й минуте "Бавария" увеличила свое преимущество – новичок команды Луис Диас забил с передачи Сержа Гнабри.

Хозяева поля на 90+3-й минуте сократили отставание усилиями Джейми Левеллинга, но избежать поражения не сумели.

Обзор матча "Штутгарт" – "Бавария"

Для обоих клубов это был первый матч нового сезона. В стартовом туре Бундеслиги мюнхенцы 22 августа примут "РБ Лейпциг", а "швабы" днем позже на выезде встретятся с берлинским "Унионом".

Ранее сообщалось, что серия пенальти определила обладателя Суперкубка Англии по футболу-2025.