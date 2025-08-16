- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
Определился обладатель Суперкубка Германии по футболу-2025 (видео)
В борьбе за трофей "Бавария" одолела "Штутгарт".
"Бавария" обыграла "Штутгарт" в матче за Суперкубок Германии-2025. Поединок на стадионе в Штутгарте завершился со счетом 1:2.
Мюнхенцы открыли счет на 18-й минуте благодаря голу Гарри Кейна.
На 77-й минуте "Бавария" увеличила свое преимущество – новичок команды Луис Диас забил с передачи Сержа Гнабри.
Хозяева поля на 90+3-й минуте сократили отставание усилиями Джейми Левеллинга, но избежать поражения не сумели.
Обзор матча "Штутгарт" – "Бавария"
Будет добавлен в скором времени.
Для обоих клубов это был первый матч нового сезона. В стартовом туре Бундеслиги мюнхенцы 22 августа примут "РБ Лейпциг", а "швабы" днем позже на выезде встретятся с берлинским "Унионом".
Ранее сообщалось, что серия пенальти определила обладателя Суперкубка Англии по футболу-2025.