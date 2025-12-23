- Дата публикации
Определился обладатель Суперкубка Италии по футболу
Впервые за 11 лет этот трофей завоевал "Наполи".
"Наполи" стал обладателем Суперкубка Италии по футболу. В финале турнира, который состоялся в саудовском Эр-Рияде, "партенопейцы" обыграли "Болонью" со счетом 2:0.
Победу команде Антонио Конте принес дубль Давида Нереса – бразильский вингер отличился голами на 39-й и 57-й минутах.
Обзор матча "Наполи" – "Болонья"
Таким образом, неаполитанцы впервые с 2014 года завоевали Суперкубок Италии.
Отметим, что в полуфиналах "Наполи" обыграл "Милан" (2:0), а "Болонья" в серии пенальти одолела "Интер" (1:1, пен. 3:2).
Следующие матчи оба клуба проведут в рамках Серии А: "Наполи" 28 декабря на выезде сразится с "Кремонезе", а "Болонья" в тот же день примет "Сассуоло".