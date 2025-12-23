Определился обладатель Суперкубка Италии по футболу

"Наполи" / © Associated Press

"Наполи" стал обладателем Суперкубка Италии по футболу. В финале турнира, который состоялся в саудовском Эр-Рияде, "партенопейцы" обыграли "Болонью" со счетом 2:0 .

Победу команде Антонио Конте принес дубль Давида Нереса – бразильский вингер отличился голами на 39-й и 57-й минутах.

Таким образом, неаполитанцы впервые с 2014 года завоевали Суперкубок Италии.

Отметим, что в полуфиналах "Наполи" обыграл "Милан" (2:0), а "Болонья" в серии пенальти одолела "Интер" (1:1, пен. 3:2).

Следующие матчи оба клуба проведут в рамках Серии А: "Наполи" 28 декабря на выезде сразится с "Кремонезе", а "Болонья" в тот же день примет "Сассуоло".