ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

Определился обладатель Суперкубка Италии по футболу

Впервые за 11 лет этот трофей завоевал "Наполи".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Наполи"

"Наполи" / © Associated Press

"Наполи" стал обладателем Суперкубка Италии по футболу. В финале турнира, который состоялся в саудовском Эр-Рияде, "партенопейцы" обыграли "Болонью" со счетом 2:0.

Победу команде Антонио Конте принес дубль Давида Нереса – бразильский вингер отличился голами на 39-й и 57-й минутах.

Обзор матча "Наполи" – "Болонья"

Таким образом, неаполитанцы впервые с 2014 года завоевали Суперкубок Италии.

Отметим, что в полуфиналах "Наполи" обыграл "Милан" (2:0), а "Болонья" в серии пенальти одолела "Интер" (1:1, пен. 3:2).

Следующие матчи оба клуба проведут в рамках Серии А: "Наполи" 28 декабря на выезде сразится с "Кремонезе", а "Болонья" в тот же день примет "Сассуоло".

Дата публикации
Количество просмотров
54
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie