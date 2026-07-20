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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Определился обладатель "Золотой бутсы" ЧМ-2026

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, на два забитых мяча опередив Лионеля Месси.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / © Associated Press

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы" чемпионата мира-2026 по футболу.

27-летний нападающий мадридского "Реала" забил на Мундиале 10 голов и стал лучшим бомбардиром турнира, на два забитых мяча опередив аргентинца Лионеля Месси.

Также Мбаппе остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В его активе 22 гола на Мундиалях, у Месси — 21.

Отметим, что победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая в финале в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0).

Бронзовые медали завоевала Англия, которая в сверхголовном матче за третье место одолела Францию (6:4).

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