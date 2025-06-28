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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Определился первый четвертьфиналист Клубного чемпионата мира-2025 по футболу (видео)

"Палмейрас" оказался сильнее "Ботафого" в напряженном бразильском противостоянии.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Палмейрас"

"Палмейрас" / © Associated Press

Бразильский "Палмейрас" стал первым четвертьфиналистом Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

В матче 1/8 финала "зелено-белые" обыграли другой бразильский коллектив "Ботафого" со счетом 1:0 по итогам экстра-таймов.

Основное время поединка на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в городе Филадельфия (США) завершилось без забитых голов – 0:0.

Игра перешла в экстра-таймы, где на 100-й минуте бразилец Паулинью нанес результативный удар, который вывел "Палмейрас" в четвертьфинал.

Обзор матча "Палмейрас" – "Ботафого"

В 1/4 финала соперником "Палмейраса" станет победитель матча между португальской "Бенфикой" и английским "Челси", который также состоится 28 июня, начало – в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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