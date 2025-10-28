Определился первый четвертьфиналист Кубка Украины по футболу

"Чернигов" – "Лесное" / ФК "Чернигов"

"Чернигов", выступающий в Первой лиге, вышел в четвертьфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В первом из всех матчей 1/8 финала черниговский клуб одолел "Лесное" (Киев), которое выступает во Второй лиге.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 78-й минуте "Чернигов" вывел вперед Анатолий Романченко, реализовав пенальти. Но в компенсированное время гости отыгрались – пенальти реализовал Сергей Рыбалка.

Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов. Так что обладатель путевки в четвертьфинал определялся в серии одиннадцатиметровых ударов.

В итоге "Чернигов" выиграл серию пенальти со счетом 4:3 и прошел в четвертьфинал.

Полное видео матча "Чернигов" – "Лесное"

Отметим, что "Чернигов" вышел в 1/8 финала благодаря тому, что "Кривбассу" засчитали техническое поражение из-за превышения лимита на легионеров.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".