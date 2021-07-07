Определился первый финалист Евро-2020: Италия и Испания выявили сильнейшего в серии пенальти

Определился первый финалист Евро-2020: Италия и Испания выявили сильнейшего в серии пенальти

На турнире осталось сыграть два поединка.

Сборная Италии обыграла национальную команду Испании в серии пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 и вышла в финал турнира. Основное и дополнительное время встречи на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилось со счетом 1:1.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Игровым преимуществом в нем владели испанцы, они и были чуть ближе к голу, но Дани Ольмо, пробивая из убойной позиции метров с 11, не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму, который вытянул мяч из своих ворот.

Associated Press

Итальянцы могли забивать перед самым перерывом. Эмерсон получил мяч на левом краю штрафной площади соперников и пробил - мяч попал в перекладину и улетел за пределы поля.

Второй тайм команды начали более активно, и на 60-й минуте итальянцы открыли счет. У них прошла контратака, которую начал еще Доннарумма, а завершил классным обводящим ударом в дальний угол ворот испанцев Федерико Кьеза.

Associated Press

Испанцы прибавили и добились своего на 80-й минуте. Альваро Мората после паса Дани Ольмо вышел на свидание с Доннаруммой и сравнял счет.

Игра перешла в дополнительное время, которое финалиста тоже не определило. В серии пенальти итальянцы одержали победу со счетом 4:2.

Второй финалист определится 7 июля в матче между сборными Англии и Дании .

и . Финальная игра пройдет на "Уэмбли" 12 июля.

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