Определился первый финалист Клубного чемпионата мира-2025 по футболу (видео)

"Флуминенсе" – "Челси" / © Associated Press

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Английский "Челси" обыграл бразильский "Флуминенсе" в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде завершился со счетом 0:2 .

Лондонцы открыли счет на 18-й минуте – Жоао Педро ударом из-за пределов штрафной закрутил мяч под правую штангу.

Для 23-летнего бразильца это первый гол в футболке "синих". Этим летом он перешел в "Челси" из "Брайтона". Интересно, что Жоао начинал свою карьеру во "Флуминенсе", поэтому не стал праздновать забитый мяч.

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На 26-й минуте бразильский клуб мог отыграться, но после удара Эркулеса мяч с линии ворот выбил защитник лондонцев Марк Кукурелья.

На 36-й минуте "Флуминенсе" был близок к тому, чтобы получить право пробить пенальти. Защитник "синих" Трево Чалоба сыграл рукой в своей штрафной, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил свое решение, считая, что рука Чалобы находилась в естественном положении.

Во втором тайме подопечные Энцо Марески увеличили свое преимущество в счете. На 56-й минуте Жоао Педро оформил дубль, пробив под перекладину после передачи Энцо Фернандеса.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

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Обзор матча "Флуминенсе" – "Челси"

В финале "Челси" сыграет с победителем второго полуфинала ПСЖ (Франция) – "Реал" Мадрид (Испания), который состоится в среду, 9 июля.

Финальный матч КЧМ-2025 состоится в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

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Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.

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