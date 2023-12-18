Определился первый финалист Клубного чемпионата мира по футболу-2023 (видео)

В понедельник, 18 декабря, состоялся первый полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу-2023, который проходит в Саудовской Аравии. Бразильский "Флуминенсе" победил египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:0 .

Оба гола представитель Южной Америки забил во втором тайме. На 71-й минуте пенальти реализовал колумбийский полузащитник "Флуминенсе" Джон Ариас.

На последней минуте основного времени бразильский клуб снял вопрос о победителе встречи. Голом отличился бразильский нападающий Джон Кеннеди.

К слову, за "Флуминенсе" выступает 35-летний защитник Марсело, который с 2007-го по 2022 год защищал цвета мадридского "Реала". Вместе со "сливочными" он четырежды выигрывал Клубный чемпионат мира.

Обзор матча "Флуминенсе" – "Аль-Ахли"

В другом полуфинале во вторник, 19 декабря, встретятся японская "Урава Ред Даймондс" (Япония) и английский "Манчестер Сити". Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Финал Клубного чемпионата мира и матч за третье место запланированы на пятницу, 22 декабря.

Добавим, что нынешний клубный чемпионат мира станет последним в таком формате. С 2025 года турнир будут проводить раз в четыре года, а количество участников вырастет до 32 команд. Следующий Клубный чемпионат мира состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Действующим победителем Клубного чемпионата мира является мадридский "Реал", который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл саудовский "Аль-Хиляль" (5:3). Тогда ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин. Он стал первым украинцем, сыгравшим на КЧМ по футболу и первым в истории нашего государства обладателем этого трофея.

"Реал" является рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира. Мадридский гранд выигрывал этот турнир пять раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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