Определился первый клуб, который квалифицировался в плей-офф нового формата Лиги чемпионов

"Ливерпуль" после победы над "Реалом" гарантировал себе участие в раунде на выбывание.

Английский " Ливерпуль" стал первым клубом, ккоторый квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Это произошло по итогам пятого тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором мерсисайдский клуб на своем стадионе обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:0.

Для подопечных Арне Слота эта победа стала пятой подряд в нынешнем розыгрыше турнира. "Красные" с максимально возможным показателем в 15 очков единолично возглавляют общую турнирную таблицу основного раунда Лиги чемпионов и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

В новом формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Одержав пять побед в пяти матчах, "Ливерпуль" уже не опустится в турнирной таблице Лиги чемпионов ниже проходного в плей-офф 24-го места.

Отметим, что мерсисайдцы стали лишь пятой командой в истории Лиги чемпионов, которая выиграла первые пять поединков в турнире, пропустив не больше одного гола. До этого такое удавалось "Милану" (сезон-1992/93), "Ювентусу" (2004/05), "Атлетико" (2016/17) и ПСЖ (2017/18).

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