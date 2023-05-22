Определился первый клуб, который вылетел из УПЛ по итогам сезона-2022/23

"Львов" досрочно лишился шансов остаться в элите отечественного футбола.
ФК "Львов" стал первым клубом, который вылетел из украинской Премьер-лиги (УПЛ) по итогам сезона-2022/23.
Это произошло после того, как "горожане" в рамках 27-го тура УПЛ уступили "Руху" со счетом 2:0.
"Желто-черные" вырвали победу в конце встречи. На 76-й минуте автоголом отличился защитник "Львова" Сергей Симинин, а на 84-й минуте нападающий "Руха" Василий Рунич забил второй мяч в ворота соперника.
После этого поражения "Львов" (13 очков) за три тура до завершения чемпионата досрочно занял последнее место в УПЛ, потеряв математические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. "Рух" (27 баллов) поднялся на 13-е место в чемпионате Украины.
В следующем туре 25 мая "Львов" примет "Черноморец", а "Рух" сыграет с "Минаем".
Последние два клуба по итогам сезона УПЛ понизятся в классе, их места займут две лучшие команды Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье"). Третье и четвертое места Первой лиги будут играть стыковые матчи против 13-го и 14-го клубов УПЛ.
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