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Определился первый полуфиналист Клубного чемпионата мира-2025 по футболу (видео)
Бразильский "Флуминенсе" оказался сильнее саудовского "Аль-Хиляля".
Бразильский "Флуминенсе" обыграл саудовский "Аль-Хиляль" в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Цитрус Боул" в Орландо завершился со счетом 2:1.
Южноамериканский коллектив открыл счет в конце первого тайма – на 40-й минуте гол забил бразильский полузащитник Мартинелли.
В начале второго тайма клуб из Саудовской Аравии отыгрался – на 51-й минуте отличился бразильский нападающий Маркос Леонардо.
На 70-й минуте "Флуминенсе" снова вышел вперед – бразильский хавбек Эркулес стал автором победного забитого мяча.
Обзор матча "Флуминенсе" – "Аль-Хиляль"
В полуфинале "Флуминенсе" сыграет с триумфатором поединка "Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия), который состоится 5 июля, начало – в 04:00 по киевскому времени.
Другую пару полуфиналистов турнира составят победители матчей ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия) и "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания).
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Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.