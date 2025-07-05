Определился первый полуфиналист Клубного чемпионата мира-2025 по футболу (видео)

"Флуминенсе" – "Аль-Хиляль" / © Associated Press

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Бразильский "Флуминенсе" обыграл саудовский "Аль-Хиляль" в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Цитрус Боул" в Орландо завершился со счетом 2:1 .

Южноамериканский коллектив открыл счет в конце первого тайма – на 40-й минуте гол забил бразильский полузащитник Мартинелли.

В начале второго тайма клуб из Саудовской Аравии отыгрался – на 51-й минуте отличился бразильский нападающий Маркос Леонардо.

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На 70-й минуте "Флуминенсе" снова вышел вперед – бразильский хавбек Эркулес стал автором победного забитого мяча.

Обзор матча "Флуминенсе" – "Аль-Хиляль"

В полуфинале "Флуминенсе" сыграет с триумфатором поединка "Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия), который состоится 5 июля, начало – в 04:00 по киевскому времени.

Другую пару полуфиналистов турнира составят победители матчей ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия) и "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания).

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Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.