Определился первый полуфиналист Кубка Украины по футболу (видео)

"Буковина"

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"Буковина" стала первым полуфиналистом Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. В четвертьфинальном матче черновицкий клуб обыграл сумскую "Викторию" со счетом 2:1 .

Поединок между клубами Первой лиги состоялся на стадионе "Буковина" в городе Черновцы. Хозяева поля открыли счет уже на 4-й минуте – отличился Иван Тищенко.

На 59-й минуте гости отыгрались благодаря автоголу защитника черновицкой команды Дмитрия Шинкаренко.

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Однако на 84-й минуте "Буковина" сумела вырвать победу - Никита Безуглый забил после подачи с углового.

Полное видео матча "Буковина" – "Виктория"

"Буковина" впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Украины. Черновчане второй раз подряд обновили клубный рекорд в турнире, ведь до этого самым высоким достижением команды была 1/8 финала (1992, 1994 и 2012 года).

Остальные четвертьфинальные матчи национального кубка состоятся в среду, 2 апреля: "Александрия" – "Шахтер", "Верес" – "Полесье" и "Рух" – "Динамо".

Полуфиналы Кубка Украины состоятся 23 апреля (базовая дата). Финал запланирован на 14 мая в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.