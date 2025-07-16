Определился первый соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" узнало своего соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Команда Александра Шовковского посоревнуется с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс", который в первом отборочном раунде самого престижного еврокубка по сумме двух матчей одолел литовский "Жальгирис".

Первый поединок в Литве завершился победой "Жальгириса" со счетом 2:0, но в ответной игре "Хамрун Спартанс" на своем поле нивелировал отставание (2:0), а затем триумфовал в серии пенальти (11:10).

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Матчи между "Динамо" и "Хамрун Спартанс" состоятся 22 и 29 июля. Первый поединок "бело-синие" проведут на Мальте, тогда как ответная игра номинально будет домашней для киевлян.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Если "Динамо" пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то гарантированно будет иметь еврокубковую осень – попадет как минимум в основную стадию Лиги конференций.