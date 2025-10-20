- Дата публикации
Определился победитель чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу
В финале турнира марокканцы обыграли аргентинцев.
Сборная Марокко стала победителем чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу, который состоялся в Чили.
В финальном матче турнира марокканцы обыграли команду Аргентины. Поединок на стадионе "Насьональ Хулио Мартинес Праданос" в городе Сантьяго завершился со счетом 0:2.
Оба мяча африканская сборная забила еще до перерыва. Дубль оформил форвард Яссир Забири, который отличился на 12-й и 29-й минутах.
Аргентинцы владели мячом 75% времени и нанесли 20 ударов, но не сумели хотя бы сократить отставание в счете.
Сборная Марокко впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.
Бронзовым призером ЧМ-2025 (U-20) стала Колумбия, которая в матче за третье место одолела Францию со счетом 1:0.
Напомним, сборная Украины выбыла в 1/8 финала ЧМ-2025 (U-20). Команда Дмитрия Михайленко уступила Испании (0:1).
"Сине-желтые" в пятый раз в истории приняли участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.