Определился победитель чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу

Сборная Марокко по футболу U-20 / x.com/EnMaroc

Сборная Марокко стала победителем чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу, который состоялся в Чили.

В финальном матче турнира марокканцы обыграли команду Аргентины. Поединок на стадионе "Насьональ Хулио Мартинес Праданос" в городе Сантьяго завершился со счетом 0:2 .

Оба мяча африканская сборная забила еще до перерыва. Дубль оформил форвард Яссир Забири, который отличился на 12-й и 29-й минутах.

Аргентинцы владели мячом 75% времени и нанесли 20 ударов, но не сумели хотя бы сократить отставание в счете.

Сборная Марокко впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.

Бронзовым призером ЧМ-2025 (U-20) стала Колумбия, которая в матче за третье место одолела Францию со счетом 1:0.

Напомним, сборная Украины выбыла в 1/8 финала ЧМ-2025 (U-20). Команда Дмитрия Михайленко уступила Испании (0:1).

"Сине-желтые" в пятый раз в истории приняли участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.