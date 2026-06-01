Определился победитель ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе
В финальном матче Финляндия в овертайме обыграла Швейцарию.
Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира-2026 по хоккею в элитном дивизионе.
В финале планетарного первенства, которое проходило в швейцарских городах Цюрих и Фрибург, финны в овертайме одолели Швейцарию со счетом 1:0.
Основное время матча закончилось нулевой ничьей. Победную шайбу для финнов на 11-й минуте овертайма забросил Конста Хелениус.
Сборная Финляндии в пятый раз в истории выиграла чемпионат мира по хоккею и впервые с 2022 года.
Швейцарцы третий раз подряд играли в финале чемпионата мира по хоккею и в шестой раз в целом, но ни разу так и не выиграли "золото". На двух предыдущих ЧМ "крестоносцы" в решающих матчах уступали чехам (0:2) и американцам (0:1 в овертайме).
"Бронзу" ЧМ-2026 по хоккею завоевала Норвегия, которая в матче за третье место в овертайме одолела Канаду — 3:2.
Напомним, этой весной сборная Украины заняла второе место на ЧМ-2026 по хоккею во втором по силе дивизионе (ІА) и впервые с 2007 года вышла в элитный дивизион.