Определился победитель ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе

Швейцария — Финляндия / © Associated Press

Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира-2026 по хоккею в элитном дивизионе.

В финале планетарного первенства, которое проходило в швейцарских городах Цюрих и Фрибург, финны в овертайме одолели Швейцарию со счетом 1:0.

Основное время матча закончилось нулевой ничьей. Победную шайбу для финнов на 11-й минуте овертайма забросил Конста Хелениус.

Сборная Финляндии в пятый раз в истории выиграла чемпионат мира по хоккею и впервые с 2022 года.

Швейцарцы третий раз подряд играли в финале чемпионата мира по хоккею и в шестой раз в целом, но ни разу так и не выиграли "золото". На двух предыдущих ЧМ "крестоносцы" в решающих матчах уступали чехам (0:2) и американцам (0:1 в овертайме).

"Бронзу" ЧМ-2026 по хоккею завоевала Норвегия, которая в матче за третье место в овертайме одолела Канаду — 3:2.

Напомним, этой весной сборная Украины заняла второе место на ЧМ-2026 по хоккею во втором по силе дивизионе (ІА) и впервые с 2007 года вышла в элитный дивизион.

