Определился победитель Кубка Италии по футболу (видео)

"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии по футболу сезона-2023/24. В финальном поединке турнира "Старая синьора" обыграла "Аталанту" со счетом 1:0 .

Единственный гол в решающем матче "бьянконери" забили в самом его начале. Уже на четвертой минуте встречи Душан Влахович воспользовался передачей от Андреа Камбьясо и поразил ворота "бергамасков".

Во втором тайме туринцы могли отличиться во второй раз, но гол Влаховича на 73-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда.

Для "Ювентуса" это 15-й выигранный Кубок Италии. По этому показателю туринский клуб обновил национальный рекорд.

Обзор матча "Аталанта" – "Ювентус"

Напомним, чемпионом Италии в этом сезоне досрочно стал миланский "Интер". Подопечные Симоне Индзаги завоевали 20-е в клубной истории "скудетто" за пять туров до конца Серии А.

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