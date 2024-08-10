Определился победитель мужского волейбольного турнира Олимпиады-2024: кто выборол "золото"

Французы обыграли Польшу и защитили звание олимпийских чемпионов по волейболу.

Сборная Франции стала победительницей мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В финальном матче хозяева этой Олимпиады за три сета обыграли команду Польши – 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).

Для Франции это второй триумф подряд в мужском волейболе на Олимпийских играх. В Токио-2020 "Ле Блэ" также завоевали "золото".

Бронзовым призером мужского волейбольного турнира Олимпиады-2024 стала сборная США, победившая в матче за третье место Италию – 3:0 (25:23, 30:28, 26:24).

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Ранее определился победитель мужского футбольного турнира Олимпиады-2024. Сборная Испании в экстра-таймах одолела Францию (5:3) и завоевала олимпийское "золото".

Финал мужского баскетбольного турнира Олимпиады-2024 состоится в субботу, 10 августа. За "золото" сразятся сборные Франции и США, начало матча – в 22:30 по киевскому времени.

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