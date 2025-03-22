Определился победитель общего зачета Кубка мира по биатлону-2024/25

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону-2024/25.

Произошло это по итогам гонки преследования на заключительном, девятом этапе сезона в норвежском Холменколлене.

Легрейд победил в персьюте, благодаря чему увеличил отрыв от ближайшего преследователя – своего соотечественника Йоханнеса Бьо – до 104 очков.

Стурла стал недостижимым для конкурентов в общем зачете Кубка мира. Даже если Йоханнес Бьо 23 марта выиграет заключительную гонку сезона – масс-старт, то сможет набрать лишь 90 баллов и все равно не догонит Легрейда.

Для 28-летнего Легрейда это первый Большой хрустальный глобус в карьере.

Ранее Йоханнес Бьо объявил о завершении карьеры. Масс-старт в Холменколлене станет прощальной гонкой для 31-летнего пятикратного обладателя Большого хрустального глобуса.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

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