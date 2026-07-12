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Определился победитель Уимблдона-2026
Янник Синнер во второй раз подряд стал чемпионом травяного мэйджора.
Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде.
В финале 24-летний итальянец обыграл немца Александра Зверева — 6:7, 7:6, 6:3, 6:4.
Синнер во второй раз подряд стал чемпионом травяного мэйджора. В целом это его пятый титул на турнирах Grand Slam.
Ранее сообщалось, что обидчица Костюк стала чемпионкой Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.
Напомним, Марта повторила национальный рекорд на Уимблдоне. Она стала второй в истории украинкой, которая добралась до полуфинал этого турнира Grand Slam после Элины Свитолиной (2019, 2023).
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