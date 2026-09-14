Определился победитель US Open-2026

Александр Зверев / © Associated Press

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Немецкий теннисист Александр Зверев (№2 ATP) стал победителем US Open-2026 в мужском одиночном разряде.

В финале Открытого чемпионата США он обыграл американца Бена Шелтона (№9 ATP) со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:2. Матч длился 3 часа и 35 минут.

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Это было шестое очное противостояние соперников. Зверев в шестой раз одолел Шелтона.

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29-летний Зверев впервые в карьере выиграл US Open. До этого он уступил в финале американского мэйджора в 2020 году.

Для него это вторая победа на турнирах Grand Slam за карьеру. В этом сезоне он также триумфовал на Roland Garros.

Для 23-летнего Шелтона это был первый финал на турнирах Grand Slam.

Ранее сообщалось, что определилась чемпионка US Open-2026.

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