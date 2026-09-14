ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Определился победитель US Open-2026

В финале мэйджора немец Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Александр Зверев

Александр Зверев / © Associated Press

Немецкий теннисист Александр Зверев (№2 ATP) стал победителем US Open-2026 в мужском одиночном разряде.

В финале Открытого чемпионата США он обыграл американца Бена Шелтона (№9 ATP) со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:2. Матч длился 3 часа и 35 минут.

Это было шестое очное противостояние соперников. Зверев в шестой раз одолел Шелтона.

29-летний Зверев впервые в карьере выиграл US Open. До этого он уступил в финале американского мэйджора в 2020 году.

Для него это вторая победа на турнирах Grand Slam за карьеру. В этом сезоне он также триумфовал на Roland Garros.

Для 23-летнего Шелтона это был первый финал на турнирах Grand Slam.

Ранее сообщалось, что определилась чемпионка US Open-2026.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie