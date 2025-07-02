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Определился последний четвертьфиналист Клубного чемпионата мира-2025 по футболу (видео)
Им стала дортмундская "Боруссия", обыгравшая мексиканский "Монтеррей".
Дортмундская "Боруссия" – последний четвертьфиналист Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. В матче 1/8 финала, который состоялся на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте, немецкий клуб одолел мексиканский "Монтеррей" со счетом 2:1.
Победу "шмелям" принес дубль гвинейского нападающего Серу Гирасси, который отличился голами на 14-й и 24-й минутах встречи. Оба раза ему ассистировал Карим Адееми.
Серхио Рамос и партнеры сократили отставание в начале второго тайма – на 48-й минуте точный удар нанес Херман Бертраме с передачи Эрика Агирре.
Впрочем, это не помешало подопечным Нико Ковача удержать победный результат и выйти в четвертьфинал.
Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Монтеррей"
Соперником дортмундцев в четвертьфинале станет мадридский "Реал", который в 1/8 финала одолел туринский "Ювентус" (1:0).
Ранее сообщалось, кто вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025.
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