Определился последний четвертьфиналист Кубка Украины по футболу

"Днепр-1" разобрался с черкасским ЛНЗ в перенесенном матче.

"Днепр-1" стал последним участником четвертьфинала Кубка Украины сезона-2021/22. В перенесенном поединке 1/8 финала команда Игоря Йовичевича обыграла черкасский ЛНЗ - 2:0 .

Встреча должна была состояться в конце октября в Черкассах, но была отложена из-за вспышки COVID-19 в черкасском клубе. Позже команды решили сыграть матч 1 декабря на "Днепр-Арене".

Днепровский клуб открыл счет на 18-й минуте усилиями Александра Пихаленко. А в начале второго тайма Игорь Когут упрочил преимущество хозяев поля. Больше голов команды не забивали.

Ранее в 1/4 финала национального кубка пробились "Динамо", "Шахтер", "Александрия", "Ворскла", "Львов", "Заря" и "Металлист".