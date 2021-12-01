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Определился последний четвертьфиналист Кубка Украины по футболу

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Определился последний четвертьфиналист Кубка Украины по футболу

СК Днепр-1

"Днепр-1" разобрался с черкасским ЛНЗ в перенесенном матче.

"Днепр-1" стал последним участником четвертьфинала Кубка Украины сезона-2021/22. В перенесенном поединке 1/8 финала команда Игоря Йовичевича обыграла черкасский ЛНЗ - 2:0.

Встреча должна была состояться в конце октября в Черкассах, но была отложена из-за вспышки COVID-19 в черкасском клубе. Позже команды решили сыграть матч 1 декабря на "Днепр-Арене".

Днепровский клуб открыл счет на 18-й минуте усилиями Александра Пихаленко. А в начале второго тайма Игорь Когут упрочил преимущество хозяев поля. Больше голов команды не забивали.

Ранее в 1/4 финала национального кубка пробились "Динамо", "Шахтер", "Александрия", "Ворскла", "Львов", "Заря" и "Металлист".

  • Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
  • Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
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