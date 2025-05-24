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Определился последний новичок АПЛ сезона-2025/26: кто завоевал повышение в классе
"Сандерленд" впервые с сезона 2016/17 будет играть в элитном дивизионе чемпионата Англии.
Стал известен третий клуб, который поднялся из Чемпионшипа (второго по силе английского дивизиона – прим.) в английскую Премьер-лигу (АПЛ) по итогам сезона-2024/25.
Им стал "Сандерленд", который в финале плей-офф за выход в элитный дивизион обыграл "Шеффилд Юнайтед". Матч на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 1:2.
На 25-й минуте "Шеффилд Юнайтед" открыл счет в поединке усилиями Тайриза Кэмпбелла.
Однако во втором тайме "черные коты" оформили камбэк. На 76-й минуте счет сравнял Элиезер Майенда, а в компенсированное время, на 90+5-й минуте, победный гол забил Том Уотсон.
Таким образом, "Сандерленд" будет выступать в АПЛ впервые с сезона 2016/17.
Ранее прямые путевки в АПЛ выбороли "Лидс" и "Бернли", которые финишировали в топ-2 турнирной таблицы Чемпионшипа.
В Чемпионшип по итогам сезона АПЛ-2024/25 вылетели три худшие команды – "Ипсвич", "Лестер" и "Саутгемптон".