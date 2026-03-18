Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу
"Чернигов" в серии пенальти одолел "Феникс-Мариуполь".
"Чернигов" вышел в полуфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
В матче 1/4 финала черниговский клуб одолел "Феникс-Мариуполь". Оба клуба выступают в Первой лиге.
Основное время поединка завершилось без голов — 0:0. Согласно регламенту, дальше сразу пробивалась серия пенальти — без дополнительных таймов. Там точнее были игроки черниговского клуба — 5:4.
Отметим, что этот матч должен был состояться еще вчера, но из-за воздушных тревог в Чернигове начался более чем на сутки позже запланированного времени.
"Чернигов" — последний полуфиналист Кубка Украины-2025/26. Ранее в полуфинал вышли киевское "Динамо", черновицкая "Буковина" и харьковский "Металлист 1925".
Жеребьевка 1/2 финала состоится в четверг, 19 марта, в 11:00.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".
Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".