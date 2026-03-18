Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу

"Чернигов" вышел в полуфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В матче 1/4 финала черниговский клуб одолел "Феникс-Мариуполь". Оба клуба выступают в Первой лиге.

Основное время поединка завершилось без голов — 0:0. Согласно регламенту, дальше сразу пробивалась серия пенальти — без дополнительных таймов. Там точнее были игроки черниговского клуба — 5:4.

Отметим, что этот матч должен был состояться еще вчера, но из-за воздушных тревог в Чернигове начался более чем на сутки позже запланированного времени.

"Чернигов" — последний полуфиналист Кубка Украины-2025/26. Ранее в полуфинал вышли киевское "Динамо", черновицкая "Буковина" и харьковский "Металлист 1925".

Жеребьевка 1/2 финала состоится в четверг, 19 марта, в 11:00.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".