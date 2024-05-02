Определился последний соперник сборной Украины по футболу на групповой стадии Олимпиады-2024

Команда Руслана Ротаня начнет турнир 24 июля матчем против сборной Ирака.
Определился последний соперник сборной Украины на групповом этапе мужского футбольного турнира Олимпады-2024 в Париже. Им стала команда Ирака.
Согласно результатам жеребьевки, команда Руслана Ротаня на ОИ-2024 должна сыграть в группе B против Аргентины, Марокко и третьей команды из Азиатской конфедерации, которой стал именно Ирак.
В матче за "бронзу" Кубка Азии-2024 (U-23) сборная Ирака в овертайме победила команду Индонезии (2:1).
Таким образом, Ирак станет соперником сборной Украины в первом в отечественной футбольной истории матче на Олимпийских играх. Поединок Украина – Ирак состоится 24 июля в Лионе.
27 июля в Сент-Этьене "сине-желтые" во втором туре сыграют с командой Марокко, а завершат групповой раунд украинцы 30 июля матчем с Аргентиной в Лионе.
В плей-офф олимпийского турнира выйдут две лучшие команды из каждой группы. В четвертьфинале украинцы могут встретиться с одной из сборных группы А: Франция, Новая Зеландия, США или победитель межконтинентального плей-офф (Гвинея против Узбекистана).
Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.
Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.
Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1). В этот раз бразильцы даже не прошли отбор, заняв в Южной Америке третье место.
Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.
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