Определился последний соперник сборной Украины по футболу на групповой стадии Олимпиады-2024

Определился последний соперник сборной Украины на групповом этапе мужского футбольного турнира Олимпады-2024 в Париже. Им стала команда Ирака.

Согласно результатам жеребьевки, команда Руслана Ротаня на ОИ-2024 должна сыграть в группе B против Аргентины, Марокко и третьей команды из Азиатской конфедерации, которой стал именно Ирак.

В матче за "бронзу" Кубка Азии-2024 (U-23) сборная Ирака в овертайме победила команду Индонезии (2:1).

Таким образом, Ирак станет соперником сборной Украины в первом в отечественной футбольной истории матче на Олимпийских играх. Поединок Украина – Ирак состоится 24 июля в Лионе.

27 июля в Сент-Этьене "сине-желтые" во втором туре сыграют с командой Марокко, а завершат групповой раунд украинцы 30 июля матчем с Аргентиной в Лионе.

В плей-офф олимпийского турнира выйдут две лучшие команды из каждой группы. В четвертьфинале украинцы могут встретиться с одной из сборных группы А: Франция, Новая Зеландия, США или победитель межконтинентального плей-офф (Гвинея против Узбекистана).

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1). В этот раз бразильцы даже не прошли отбор, заняв в Южной Америке третье место.

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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