Определился последний участник футбольных еврокубков от Украины в сезоне-2025/26

"Полесье" – "Кривбасс" / © ФК Полесье

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"Полесье" стало последним участником футбольных еврокубков от Украины в сезоне-2025/26.

Житомирский клуб завоевал право выступить в квалификации Лиги конференций по итогам заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25, в котором на своем поле сыграл вничью с криворожским "Кривбассом" (1:1).

В параллельном матче еще один претендент на попадание в еврокубки, львовские "Карпаты", дома проиграли луганской "Заре" (1:3).

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Следовательно, именно "Полесье" (48 очков) заняло четвертое место, которое позволяет в следующем сезоне сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. "Кривбасс" (47 баллов) и "Карпаты" (46 пунктов) остались без еврокубков.

Ранее сообщалось, что определился второй новичок УПЛ сезона-2025/26 и все участники переходных матчей.