Определился потенциальный соперник сборной Украины в финале молодежного Евро-2023

Если украинцы победят Испанию, то в решающем матче турнира сойдутся с Англией.

Стало известно, с кем может сыграть молодежная сборная Украины (U-21) в финале Евро-2023.

Потенциальным соперником команды Руслана Ротаня в решающем поединке континентального первенства стала сборная Англии.

В полуфинале чемпионата Европы родоначальники футбола разгромили команду Израиля со счетом 0:3 .

Англичане могли выходить вперед на 17-й минуте встречи, но Морган Гиббс Уайт не реализовал пенальти. Однако в конце первого тайма хавбек "Ноттингема" реабилитировался, забив с игры. Ассистировал ему полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер.

Во втором тайме Англия укрепила свое преимущество. На 63-й минуте голом отличился Палмер, результативную передачу отдал Эмил Смит-Роу из лондонского "Арсенала".

Окончательный счет поединка на последней минуте основного времени установил Кэмерон Арчер, ассист сделал Палмер.

Таким образом, сборная Англии стала первым финалистом молодежного Евро-2023.

В другом полуфинале Украина сыграет с Испанией. Этот матч состоится в среду, 5 июля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Испания – Украина.

Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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