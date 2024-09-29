Если украинцы победят Венесуэлу, то дальше сыграют против бразильцев.

Определился потенциальный соперник сборной Украины в полуфинале чемпионата мира-2024 по футзалу. Им стала команда Бразилии, которая в первом четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 3:1 .

В первом тайме бразильцы дважды поразили ворота соперника – на 12-й минуте счет открыл Марсел, а на 18-й преимущество своей команды удвоил Леандро Лино.

Во втором тайме Диего забил на 29-й минуте и довел преимущество южноамериканцев до трех мячей. На 35-й минуте Боумезу сократил отставание африканской сборной, но на большее марокканцев не хватило.

Поэтому в полуфинале ЧМ-2024 по футзалу победитель четвертьфинального матча Украина – Венесуэла сыграет с Бразилией.

Поединок Украина – Венесуэла также состоится в воскресенье, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн-видеотрансляция матча Украина – Венесуэла доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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