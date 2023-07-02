Определился потенциальный соперник сборной Украины в полуфинале молодежного Евро-2023

Если "сине-желтые" в четвертьфинале пройдут Францию, то дальше встретятся с Испанией.

Стало известно, против кого может сыграть молодежная сборная Украины (U-21) в полуфинале Евро-2023.

Потенциальным соперником команды Руслана Ротаня в 1/2 финала континентального первенства стала сборная Испании, которая в четвертьфинальном поединке обыграла Швейцарию по итогам экстра-таймов.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На гол полузащитника "Манчестер Сити" Серхио Гомеса на 68-й минуте игры "крестоносцы" ответили точным ударом хавбека "Базеля" Зеки Амдуни в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, Испания и Швейцария продолжили выяснять сильнейшего в экстра-таймах. Победу "Красной фурии" принес на 103-й минуте защитник "Бетиса" Хуан Миранда.

Чтобы сыграть с испанцами в полуфинале чемпионата Европы, украинцам нужно в четвертьфинале победить французов.

Поединок Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, в румынском городе Клуж-Напока на "Клуж Арене". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте также доступна онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

Стоит отметить, что наша команда играла с испанцами в заключительном туре группового раунда текущего турнира. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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